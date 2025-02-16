الحلم.. معرض تشكيلى لأمل صلاح وعبير عبد الفتاح بالأوبرا

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد معرض بعنوان" الحلم " للفنانتين أمل صلاح و عبير عبد الفتاح ويستمر حتى الثلاثاء ١٨ فبراير فى قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

يضم المعرض حوالي ٦٣ لوحة منفذة بخامات مختلفة منها الميكسيد ميديا ، ديكوباج ، رسم علي السلك المعجون لوحات منديلا و تصوير والتى تعبر عن الطموحات الإبداعية والفنية التى تحققت بالدراسة والتجربة بأعمال فنية مستمده من الطبيعة والتعبير عنها .

يذكر ان الفنانتين تخرجتا في كلية التربية الفنية وتنتمى أمل صلاح لنقابة المعلمين وعبير عبد الفتاح لنقابة الفنانين التشكيليين ، شاركتا فى العديد من المعارض الجماعية ولاقت أعمالهما الإستحسان والقبول .