الانتهاء من تركيب كمرات بأهم محطتين جديدتين لمترو الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية نقطة تحول واضحة في مجال النقل العام، وتطوير العديد من البينة التحتية لتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة، ومن أبرز هذه المشروعات التي تعمل عليها في الوقت الحالي، هو مشروع مترو الإسكندرية.

ومؤخراً بدأت الإدارة الخاصة المسؤولة عن تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، في تركيب الكمرات الخاصة بأهم محطات المترو وهم محطتين مُستحدثتين على قطار أبو قير السابق، وهما محطتا ميامي ومحمد نجيب، فهم من أشهر المحطات وأكثرها ازدحماً بين السكان.

إنشاء محطات علوية لقطار أبو قير

وبدأت بالفعل إدارة مشروع مترو الإسكندرية في تنفيذ وإنشاء محطتي ميامي ومحمد نجيب، من خلال تركيب الكمرات المؤدية إلى المحطتين لضمان إنجاز المشروعات بشكل أسرع وقبل الموعد المحدد دون التأخير عنه.

هذا بجانب العمل على التطوير المحطات القديمة لقطار أبو قير القديم، وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الإدارة، والتي من خلالها يتم تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، وجزء صغير من استراتيجية تغير وسائل النقل الجماعي بالمحافظة.

وأن العمل يسير في الوقت الحالي بروتين ثابت ومتسارع، لضمان الانتهاء في أقرب وقت وحل مشكلة الأزمة المرورية والازدحام في الشوارع الرئيسية، وخصوصاً على كورنيش البحر وشارع أبو قير، بسبب توقف قطار أبو قير، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرئيسية بعد اكتمال كافة الأعمال الرئيسية.

مشروع مترو الإسكندرية

وبحسب ما صرحت به الإدارة الخاصة بمشروع مترو الإسكندرية، أنه تم العمل على إنجاز العديد من المحطات موخراً، وفقا للخطة التي تم وضعها من قبل، فعمل على تركيب الكمرات العلوية بين المحطتين، في كلا الاتجاهات وخصوصاً في اتجاه المحطة الوسطى بينهما، وهي محطة سيدي بشر.

فمع بدء العمل الفعلي في مشروع مترو الإسكندرية والذي سوف يكون محور هام وأساسي ضمن وسائل النقل العامة بالمحافظة، سوف يستفيد أهالي 5 مناطق بالإسكندرية من التنقل بحرية وسهولة بين شرق وغرب المدينة في أقل 10 دقائق، وذلك بعد تخصيص لهم محطات على عكس ما كان خلال فترة تشغيل قطار أبو قير.

مناطق هي الأكثر استفادة من مترو الإسكندرية

على الرغم من أن المترو يسيطر على أغلب مناطق محافظة الإسكندرية، ولكن هناك بعض المناطق التي هي الأكثر استفادة من مترو الإسكندرية، وهم أهالي منطقة ميامي، محمد نجيب، كفر عبده، سبورتنج، باب شرق.

حيث تنظم هذه المناطق التي كانت هناك صعوبة في الوصول إليها قبل قطار أبو قير القديم، ولكن تم توفير وسيلة نقل سريعة وأمنة لهم، سوف تعمل على تقليل الازدحام المروري والتكدس والتأخير.