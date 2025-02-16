بالصور.. لبلبة ولقاء سويدان يشاركان في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة

شارك عدد كبير من نجمات الفن وقيادات العمل المدني والتطوعي في مبادرة إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية وهي قافلة المساعدات الشاملة لدعم قطاع غزة الفلسطينية وحملة أبواب الخير لدعم 27 محافظة على مستوى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية وبرعاية صندوق تحيا مصر.

كان ضمن المشاركين من نجوم الفن لبلبة ولقاء سويدان ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي ودكتور سامر يوسف بالإضافة إلى عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي.

وشهدت فعاليات إطلاق مبادرة قافلة المساعدات حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة.