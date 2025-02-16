القلعة الحمراء لإدارة المنشآت تكشف التصميم المستقبلي لاستاد الأهلي الجديد باستثمارات 8 مليارات دولار

أعلنت القلعة الحمراء لإدارة المنشآت الكشف عن التصميم المعماري لاستاد الأهلي الجديد، باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار والذي تم تطويره من قبل Gensler بالتعاون مع بورو هابولد ، وذلك في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في البنية التحتية الرياضية في مصر والمنطقة.

جاء هذا الإعلان خلال احتفالية كبرى أُقيمت في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب المسؤولين في نادي الأهلي، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وإدارة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت.

خلال الاحتفالية، تم الإعلان عن بدء العد التنازلي لإنجاز المشروع خلال 200 أسبوع، في إطار خطة تنفيذ دقيقة تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتؤكد هذه الخطوة التزام القلعة الحمراء لإدارة المنشآت بتطوير بنية تحتية رياضية متطورة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى المنشآت الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية.

يمثل الاستاد علامة معمارية بارزة، حيث تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير العالمية بسعة 42,000 مقعد، ليصبح وجهة رياضية متكاملة تسهم في تعزيز مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة. يقع الاستاد في موقع استراتيجي على الطريق السريع الرابط بين القاهرة والإسكندرية، مما يجعله نقطة جذب حيوية تدعم الحركة السياحية والاقتصادية. وقد تم تطوير التصميم بذكاء هندسي يراعي التحديات الجغرافية، من خلال تصميم جزئي غائر في الأرض للتكيف مع قيود الارتفاع المفروضة بسبب قربه من مطار سفنكس الدولي، وهو ما يعزز التجربة الجماهيرية ويخلق أجواء استثنائية في أيام المباريات.

يأتي الاستاد كجزء من مدينة رياضية متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية في مصر، حيث ستشمل المدينة مستشفى رياضيًا متطورًا يقدم خدمات طبية متخصصة للرياضيين، ومتحفًا رياضيًا يوثق تاريخ النادي وإنجازاته، بالإضافة إلى جامعة رائدة تسهم في تطوير التعليم الرياضي، ومدرسة رياضية متخصصة لإعداد الأجيال الشابة من الرياضيين الموهوبين، فضلًا عن فندق متكامل يعزز تجربة الضيافة للفرق والزوّار، ما يجعل المدينة مركزًا رياضيًا متكاملًا يوفر تجربة استثنائية تمتد إلى ما هو أبعد من كرة القدم.

وفي هذا السياق، صرّح محمد كامل، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت قائلًا: "يمثل استاد الأهلي الجديد نقطة تحول استراتيجية في الاستثمار الرياضي في مصر والمنطقة، حيث يجمع بين البعد الرياضي والتنموي والاقتصادي، ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو ووجهة رائدة على المستوى الإقليمي. هذا المشروع لا يعكس فقط التزامنا ببناء منشأة رياضية عالمية، بل يسهم في خلق فرص استثمارية واسعة، وتنشيط السياحة، وتعزيز المشهد الرياضي المصري ليكون على خريطة الفعاليات الرياضية الكبرى. من خلال هذا الاستاد، لا نوفر فقط بيئة استثنائية للمباريات، بل نؤسس لمنصة قادرة على احتضان الأحداث الرياضية العالمية، وترسيخ مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة في المنطقة والعالم."

جدير بالذكر أن القلعة الحمراء لإدارة المنشآت تُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير وإدارة المرافق والمنشآت المتكاملة، حيث تتبنى نهجًا استراتيجيًا يركز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاعات متعددة، تشمل الرياضة، البنية التحتية، والخدمات التشغيلية. وتسعى الشركة إلى تعزيز معايير الكفاءة والجودة في إدارة المنشآت، بما يواكب التطورات العالمية ويدعم التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.