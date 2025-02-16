ماجد حملي يُبدع في الرسم على الخوص ضمن معرض جازان للكتاب

ضمن فعاليات معرض جازان للكتاب 2025 الذي يأتي بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويُقام تحت شعار "جازان تقرأ"، ومواكبةً لعام الحرف اليدوية، يشارك الفنان التشكيلي والحِرفي ماجد حملي في ركن الحرف اليدوية بتقديم عرض حي لفن الرسم على الخوص ، حيث يجسد من خلاله التقاء الحِرفة بالفن.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دوره في إحياء الفنون التقليدية بأساليب حديثة، وتعزيز الهوية الثقافية في منطقة جازان من خلال الفن التشكيلي والحِرف اليدوية.

كما تحظى أعماله باهتمام واسع نظرًا لاستخدامه تقنيات مبتكرة تجمع بين الأصالة والحداثة، مما يجذب الزوار ويمنحهم تجربة فنية فريدة.

يُذكر أن معرض جازان للكتاب يستضيف نخبة من المبدعين والحِرفيين، ويُعد منصة لتعزيز الفنون التقليدية والتعريف بالمواهب الوطنية، ويستمر حتى 17 فبراير الجاري.

