وزير الشئون النيابية: ريادة الأعمال هو الفرع القائم على إيجاد حلول مبتكرة حديثة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن ريادة الأعمال هو الفرع القائم على إيجاد حلول مبتكرة حديثة.

وأضاف خلال مناقشة دراسة حول دور المشروعات الناشئة وريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية: "طبيعة الفرع ده إن مخاطره عالية، ووفقا لما ذكره وزير الاتصالات، فالنسبة المتعارف عليها أن 90 % من هذه المشروعات لا تنجح، و 10 % فقط تنجح".

وأضاف "فوزي": "ولكن ما ينجح فهو ينجح جدا جدا لأنها تعتمد على افكار مبتكرة و جديدة ".

وقال: "في أوروبا قالوا أن هذا الأمر يستحق الرعاية وبيعملوا تمويل واحتياطيات تتقبل هذه المخاطرة، ونعترف أن 90 % لا ينجح والباقي جدير أن نرعاه"، مشيرا إلى أن الموضوع جديد والنواب لهم حق فيما ذكروه".