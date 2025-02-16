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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور أمريكا لبحث قضايا إستراتيجية

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي سيتوجه إلى الولايات المتحدة مساء اليوم /الأحد/ في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.


ومن المقرر أن يلتقي هاليفي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز كيو براون وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل إريك كوريلا وغيرهم من كبار مسئولي الدفاع والجيش في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، لمناقشة قضايا استراتيجية وعملياتية رئيسية، حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه تعد آخر زيارة يقوم بها هاليفي كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي إذ سيتقاعد عن منصبه في 5 مارس المقبل.

الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي الولايات المتحدة