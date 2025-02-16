تعاون بين جامعتي الإسكندرية وإسكس البريطانية

فى إطار حرص جامعة الإسكندرية الأهلية على التوسع فى التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا، ورفع جودة العملية التعليمية بجامعة الإسكندرية الأهلية والوصول بها إلى المستويات العالمية، وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة ماريا فاسلي رئيس جامعة إسكس البريطانية- بمقر الجامعة بالمملكة المتحدة- مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة إيسيكس فى برنامج هندسة الحاسب الآلي و الاتصالات و برنامج علوم الحاسب الآلي.

وأوضح الدكتور قنصوة أن هذه الدرجات تتضمن الحصول علي بكالوريوس من جامعة الاسكندرية الاهلية ودرجات ماجيستير من جامعة ايسيكس لبرنامج علوم الحاسب الآلى Computer and Data Science بنظام ٣+١ وهي ماجيستير الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية، والروبوتيكس، والأمن السيبراني، وبرنامج هندسة الحاسب الآلي والإتصالات Computer and communication Engineering، بنظام ٤+١ وهي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة الحاسب والبرامج الذكية والروبوتيكس.

وأشار الدكتور قنصوة أن هذا التعاون يأتى بهدف توفير تعليم بجودة عالمية للطلاب، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أهتمت برفع تنافسية التعليم عالميا، وفتح آفاق التعاون بين الجامعات المصرية مع المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة، موضحاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين تنص على بدء الدراسة ببرنامج علوم الحاسب بجامعة الإسكندرية الأهلية إعتبارا من الخريف القادم بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الاعتماد لجامعة إيسيكس البريطانية.

حضر توقيع الاتفاقية من جامعة الإسكندرية كل من الدكتور علي عبد المحسن القائم بعمل نائب رئيس جامعة الإسكندرية للتعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي وفروع الجامعات الدولية، وكان في استقبالهم من جامعة إيسيكس كل من الدكتورة ماريا فاسلي رئيس الجامعة، وعمداء كلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي والهندسة الالكترونية ومسئولي مكتب العلاقات الدولية ومسئولي التكنولوجي بارك وبوابة المعرفة Knowledge Gateway.