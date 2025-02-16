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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«التضامن»: 400 عارض يتألقون بأعمال يدوية مبتكرة في معرض ديارنا

معرض ديارنا
معرض ديارنا
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قالت ماجدة نور مدير إدارة التسويق بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك تنوع كبير في منتجات معرض ديارنا، مشيرًة إلى أنه يجمع أكثر من 400 عارض وعارضة، متابعة «لدينا خطة تسويقية سنوية لا تشمل فقط معرض ديارنا، بل تمتد إلى إقامة معارض متعددة، وهناك معرضين أساسيين، الكبير في التجمع الخامس وهو معرض ديارنا، وآخر في الساحل الشمالي يتمّ تنظيمه في فصل الصيف».

وأضافت ماجدة نور خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ «هذا العام أقمنا المعرض العلمين بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وحاليُا ننظم معرضًا في الأقصر، والذي يقام بشكل سنوي في إجازة نصف العام، وشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين».

وأوضحت، أنَّ «هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، إذ يتم عرض منتجات الحرف اليدوية من صدف ونحاس ومفروشات وسجاد وخزف وأواني خشبية وزجاج معشق المصنوعة يدويًا بطرق مبتكرة».

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