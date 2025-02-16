أمينة.. حفيدة جديدة في العائلة المالكة بالأردن

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد، أن الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس رزقا اليوم بمولودة أسمياها "أمينة".

وأنجبت الأميرة إيمان مولودتها الأولى في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة جنوبي الأردن وهو مستشفى يتبع للقوات المسلحة الأردنية وقدم الديوان الملكي الأردني التهنئة للأسرة الحاكمة بالأردن.

ونشرالملك عبدالله الثاني على حسابه على تويتر صورة له وهو يحمل المولودة الجديدة وأرفقها بالتعليق التالي: أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين.

ونقلت الملكة رانيا العبدالله تهنئة من الأميرة إيمان وزوجها جميل بهذه المناسبة ونشرت صورة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كتب عليها: الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة .. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظهما بعينك التي لا تنام.. إيمان وجميل.

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد شاركت قبل أسابيع صورة عبر منصة "إنستجرام" تجمع ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس حيث أظهرت الصورة علامات الحمل على الأميرة إيمان فيما كتبت الملكة تعليقاً مليئاً بالمحبة والفرح قائلةً: الاثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير.