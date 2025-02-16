انتهاء أولى نوات فبراير.. طقس دافئ يسيطر على الإسكندرية

عادت الأجواء الدافئة المعتدلة على سماء الإسكندرية، اليوم الأحد، مع انتهاء أولى نوات شهر فبراير، نوة الشمس الصغرى، والتي جاءت براح باردة، ودرجات حرارة منخفضة على مدار 5 أيام، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم 16 فبراير 18 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 53%، وسرعة رياح 11 كم، ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على سواحل البحر الأبيض المتويط على الرغم من وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض أجزاء من المدينة.

سيطرت الأجواء البادرة وانخفاض درجات الحرارة بمعدل أربع إلى خمس درجات، لتصل إلى 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل، فنوة الشمس الصغرى أصبحت النوة الأكثر برودة خلال شهر فبراير، واستمرت لمدة ثلاث أيام، مع سقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة على بعض الأحياء.