"ضامن كاش" يحصد جائزة أفضل تطبيق دفع محمول جديد في مصر لعام 2024

أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، الرائدة في الابتكار بمجال الدفع الإلكتروني، عن فوز تطبيقها "ضامن كاش" بجائزة أفضل تطبيق دفع محمول جديد في مصر لعام 2024 خلال حفل جوائز الاقتصاد العالمية في دبي. يأتي هذا التكريم بعد عام واحد فقط من إطلاق التطبيق، مما يعكس تأثيره السريع في مشهد الدفع الرقمي في مصر.

أُطلق "ضامن كاش" في 19 فبراير 2024 بهدف تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي، حيث يوفر أكثر من 600 خدمة مالية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوي الدخل المحدود وسكان المناطق النائية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر.

ويمثل التطبيق أول منصة في السوق المصري تطبق خدمات GAS NFC بالتعاون مع شركات الغاز، مثل بتروتريد، نات غاز، طاقة، غاز الفيوم، وأوفر سيز، مما يسهل عمليات الدفع الإلكتروني لعملاء قطاع الغاز.

وأعلنت "ضامن" عن شراكتها مع BKN301، المزود العالمي الرائد للحلول المتقدمة، بهدف تحسين كفاءة العمليات وأمان المعاملات. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد "ضامن كاش" من التقنيات المالية الحديثة، مما يساهم في توسيع نطاق الحلول المالية الرقمية داخل مصر.

وأكد المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن، يتميز التطبيق عن المنافسين بقدرته على شحن بطاقة NFC الجديدة الخاصة بشركات الغاز، مما يوفر وسيلة دفع سهلة وسريعة لعملائنا."

يمثل فوز "ضامن كاش" بهذه الجائزة تأكيدًا على دوره المحوري في تطوير حلول الدفع الإلكتروني في مصر، حيث تواصل ضامن التوسع والابتكار لتقديم أحدث التقنيات المالية، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر نحو مجتمع غير نقدي.