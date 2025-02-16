مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-



1- مديرية العمل بالقاهرة.

تسوية ودية ناجحة تسفر عن حصول عاملة على مستحقاتها

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة بمكتب مدينة بدر مع الشركة المتحدة لصناعة المركزات، دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقديم العاملة سارة محمد سامي، شكوى بخصوص الفصل التعسفي.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة أن المفاوضات أسفرت عن حصول العاملة على مستحقاتها المالية والعينية والورقية كاملة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتطبيق أحكام القانون، مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية. أجريت المفاوضات بنجاح بحضور ريم جاب الله مدير مكتب بدر ومحمد الشوادفي ممثل الشركة.

2- مديرية العمل بالإسكندرية..

بدء الدورة التدريبية الأولى بالعربة المتنقلة بمنطقة خورشيد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، عن نقل وحدة التدريب المتنقلة من منطقة المنتزه إلى منطقة خورشيد، للبدء فى تقديم خدماتها التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتخريج دفعات جديدة من شباب المنطقة، وذلك بعد انتهاء فترة تواجدها في مركز شباب الحرمين بالمنتزه. وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، موضحاً أن أولى الدورات التدريبية بدأت على مهن التفصيل والخياطة بحضور النائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب وذلك لعدد 10 متدربات، حيث يتم التدريب النظري والعملي لمدة 100 ساعة تدريبية لمدة 5 أسابيع، وذلك في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي،ومن المقرر أن يبدأ التدريب على مهن كهرباء تركيبات وسباكة بعد اكتمال عدد المتدربين في الفترة المسائية. وأضاف وكيل المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة التدريب المهني، أو مقر مراكز التدريب المهني الثابتة، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي، كما يحصل المتدربون في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها. جاء ذلك بحضور داليا عبد المجيد مدير إدارة مراكز التدريب المهني بالمديرية.

3- مديرية العمل بالإسماعيلية..

ختام البرنامج التدريبي المكثف لتعليم الإنجليزية بالوحدة المتنقلة ..

لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، اختتمت مديرية العمل بالإسماعيلية البرنامج التدريبي المكثف لتعليم اللغة الإنجليزية لعدد 25 شاب بالوحدة التدريبية المتنقلة.وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية بأن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني وتطويره بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتسارع، حيث تلقى المتدربون خلال شهر كامل برنامج تدريبي مكثف على أيدي متخصصين في مجال اللغة الإنجليزية، وتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتواصل الفعال باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تعلم كيفية استخدام اللغة في مختلف المواقف العملية والحياتية.كما أعرب المتدربون عن سعادتهم بالاستفادة من هذا البرنامج التدريبي، حيث أكدوا على أنه ساهم في تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.



4- مديرية العمل بأسوان..

استقبال وفد شركة ايميا باور للطاقة الشمسية..

استقبلت مديرية العمل بأسوان بمقر ديوان عام المديرية وفداً من شركة ايميا باور الإماراتية للطاقة الشمسية وهي الشركة المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية بقرية الرقبة بمركز دراو والمعروف بـ ( ابيدوس٣)، حيث دار محور الاجتماع حول مناقشة كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ المتعلقة بذوي الإعاقة وتطبيق اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمواقع. أفادت المهندسة ليلي عطا الله اسماعيل مدير المديرية بأن تلك الجهود تأتي في إطار اهتمام وزير العمل محمد جبران، وحرصه علي متابعة المشروعات القومية التي يتم تدشينها بمختلف المواقع علي الأراضي المصرية ولا سيما مشروعات انشاء محطات الطاقة الشمسية والتي تعد من أكبر مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط، والحرص علي توعية الشركات المنفذة بأهمية تطبيق القوانين الخاصة بالعمل والسلامة والصحة المهنية والتي بدورها تساهم في خلق بيئة عمل متوازنه. وأضافت ليلي عطا الله بأن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل في جميع مراحل تدشين المشروع بدءا من المرحلة الإنشائية وصولا بمرحلة التشغيل والصيانة وأن مديرية العمل تستعد للمساهمة في توفير ايدي عاملة مدربة وذلك من خلال تدريب الشباب من الجنسين علي برامج الطاقة الشمسية بالمواقع التدريبية التابعة للمديرية. حضر الاجتماع من جانب المديرية، محمود عيسى وكيل المديرية، محمد سعد مدير إدارة الرعاية و ولاء عبدالله مدير وحدة العمالة الغير منتظمة.

5- مديرية العمل بالمنيا..

ختتام برامج تدريب مهنية لعدد 105 شباب وفتاة ..

اختتمت مديرية العمل بالمنيا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتدريب الشباب والفتيات، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية أنه تم توزيع الشهادات على المتدربات والمتدربين بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية على مهنة التفصيل والخياطة بعد إنهاء تنفيذ عدد ٤ دورات تدريبية وعدد ٢ دورة تبريد وتكييف وعدد 1 دورة صيانة محمول بإجمالي 105 متدرب، وذلك بحضور أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة وعماد حمدي مدير مركز التدريب.



6- مديرية العمل بأسيوط..

ندوة تثقيفية بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية

نظمت مديرية العمل بأسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة أسمنت أسيوط والتي شارك فيها عدد (50) من العاملين بالشركة.وأشار علي مصطفى مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاًً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها. كما أوضح مدير المديرية أن الندوة تأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر، مؤكداً على حرص المديرية ومكاتبها بتعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. جاء ذلك بحضور عبد الناصر بكر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأمين عام النقابة العامة للبناء الأخشاب، أحمد الجندي رئيس القطاع الإداري، سامي سامح مدير الشئون القانونية بالشركة، كما حاضر في تلك الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية.



7- مديرية العمل بالجيزة..



ندوة توعوية عن تصاريح وتقييم مخاطر بيئة العمل..

عقدت مديرية العمل بالجيزة ندوة توعوية لعدد 13 عامل من خلال مكتب البدرشين بمقر شركة مياه الشرب بالحوامدية، ألقاها الكيميائي مصطفى حسين مدير المكتب، حيث تناولت الندوة تقييم مخاطر بيئة العمل وتصاريح العمل والعمل في الأماكن المغلقة. وأشار محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، من أجل طرفي الإنتاج داخل مواقع العمل المختلفة.



8- مديرية العمل بالقليوبية..

ندوة تثقيفية بعنوان سلامتك تهمنا بكلية التربية الرياضية جامعة بنها..

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بكلية التربية الرياضية جامعة بنها بحضور 20 موظف من العاملين بالكلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشري والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن. وأوضح فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية أن الندوة تضمنت عدد محاور وهي (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، إلى جانب تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، كما تناولت الندوة الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء ونماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الكلية). حاضر في الندوة الكيميائية عزيزة عبد العزيز مفتشة السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية ببنها.



9- مديرية العمل بالوادي الجديد..

دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتيات الوادي الجديد..

نظمت مديرية العمل بالوادي الجديد دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية القصر بالداخلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لعدد 10 متدربات من أبناء القرية. أشار مدير المديرية إلى توجيهات السيد محمد جبران وزير العمل بضرورة تدريب الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركة الشباب كعضو فعال في المجتمع. كما أوضح أحمد طليب مدير عام المديرية إن الدورة تأتي ضمن تدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.



10- مديرية العمل بكفر الشيخ..



ختام فعاليات البرنامج التدريبي على مهنة الخياطة والتفصيل ..

اختتمت مديرية العمل بكفر الشيخ فعاليات البرنامج التدريبي بالوحدة التدريبية المتنقلة لتدريب الفتيات من أبناء المحافظة على مهنة الخياطة والتفصيل لعدد 10 متدربات، والذي استمر على مدار 30 يوم بواقع 150 ساعة تدريبية، كما تم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربات للوقوف على مستوى مهاراتهن ومدى استيعابهن للمحتوى التدريبي خلال فترة التدريب.وأشاد الدكتور حسن هيكل مدير المديرية بمستوى مهارة المتدربات اللاتي قدمن نماذج عملية وتصميمات متميزة للملابس من تنفيذهن، كما تقدمت المتدربات بخالص الشكر والتقدير للوزير محمد جبران وزير العمل، وأعربن عن تقديرهن لدعم الدولة للأسر المصرية والمرأة المصرية وجهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لأبناء شعب مصر العظيم. كما أوضح مدير المديرية إلى استمرار المديرية بتنمية مقدرات الوطن من الثروة البشرية، وتقديم برامج تدريبية للمواطنين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وتعزيز القدرات الحرفية والمهنية للعامل المصري للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي لتوفير حياة كريمة لأبناء مصر.