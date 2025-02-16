"ثقافة الشرقية" يٌطلق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وأشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى فعاليات برنامج " إبداعنا يجمعنا " الذى اطلقها فرع ثقافة الشرقية ويهدف البرنامج إلى إكتشاف المواهب ورعايتها حيث تم تنفيذ ورشة "مسرح الإرتجال وتمثيل المشاهد الصامتة "، تحدث خلالها المخرج محمد السيد عن أهمية المسرح في حياتنا اليومية، موضحاً دور مسرح الإرتجال في تعزيز الثقة بالنفس وكسر حاجز الخوف، ومساعدة الإنسان على التصرف في المواقف المفاجئة بشكل راقٍ ،كما شرح مفهوم مسرح البانتومايم (التمثيل الصامت) وكيفية توصيل المعلومة للجمهور من خلال الأداء الحركي والمؤثرات الصوتية، مؤكداً أن هذا النوع يتطلب مهارات خاصة للممثل، ويُعد من أكثر أشكال المسرح تميزاً و ذلك بحضور كلا من وفاء لبيب المشرف على برنامج" ابداعنا يجمعنا" ، وسحر عطية مديرة مكتبة الغار الثقافية، ومنار الشاذلى مديرة مدرسة الغار الإعدادية.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى تقديم ورش فنية لأعمال ورقية من الفوم والورق المقوى للفنانة سالى نصر مع الأطفال وذلك بمكتبة الغار الثقافية ومدرسة الغار الإعدادية بنات.

كما عقدت محاضرة بعنوان" استخدام التكنولوجيا في الإبداع "لسامى السيد مسؤول نادى التكنولوجيا بفرع ثقافة الشرقية تحدث خلالها عن التكنولوجيا الرقمية وما توفره من أدوات وإمكانيات هائلة تعمل على تنمية قدراتنا الإبداعية وتحفيز خيالنا لخلق فِكَر متميزة وابتكارات رائدة؛ فتقنيات الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي تأخذ دوراً محورياً في هذا المجال، حيث تساعدنا على استكشاف أفِكَار جديدة، وتقديم حلول متطورة للتحديات المعقدة التي تواجهنا. فبفضل قدرات هذه التقنيات على تحليل البيانات الضخمة وإنشاء سيناريوهات مبتكرة، أصبح بإمكاننا التصدي بفعالية لمشكلات كانت من قبل شديدة التعقيد والصعوبة.