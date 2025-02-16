الفارس الأبيض يبدأ عهدًا جديدًا.. الزمالك يستضيف بتروجيت في الدوري

تتجه أنظار عشاق الفارس البيض مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "استاد القاهرة الدولي"، لمتابعة الفريق الأول لنادى الزمالك، الذى يستضيف نظيره بتروجيت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "نايل".

ويبحث الزمالك عن الظفر بالثلاث نقاط وتعديل وضعه في ترتيب جدول المسابقة، والظهور بشكل جيد أمام جماهيره بعد الأداء غير المرضى في الآونة الأخيرة.

واستعد الفريق الأول لنادى الزمالك على زيادة الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وعمل تدريبات فنية متنوعة، وتطبيق بعض الخطط الفنية، من خلال تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويغيب كل من محمد عواد، ومصطفى شلبي، ومحمد شحاتة عن مباراة الأبيض أمام بتروجت بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، ويأتي ذلك بجانب غياب محمود جهاد لاعب الوسط عن المواجهة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء بعد الحصول على انذارين.

ورفع فريق الزمالك رصيده بعد الفوز على فاركو بهدف نظيف، إلى النقطة الـ 26 محتلاً بها المركز الثالث، بعد 13 جولة، حقق خلالهم الفوز فى 8 جولات، وتعادل فى مواجهتين وهزم فى 3 مباريات، وزارت الكرة شباكه 13 مرة بعد أن هز شباك خصومه بـ 24 هدفا.

بينما يحتل فريق بتروجيت المركز الـ 9 برصيد 17 نقطة، حصدهم من 13 جولة، حقق الفوز فى 4 جولات وتعادل فى 5 بينما تعرض للهزيمة فى 4 مبارايات، وهز شباك خصومة بـ 11 هدفا، بينما اهتزت شباكة بـ 10 أهداف.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التكتيكية الخاصة ومنح اللاعبين التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة، وعلى إثرها خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويعيش الزمالك في تلك المرحلة فترة صعبة جدا، ولذلك لعدم الاستقرار في النتائج المقدمة، وكما هو الحال على المستوى الفني الذى يشهد عدم الاستقرار.