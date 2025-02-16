شراكة بين أورنچ مصر وصيدليات العزبي لتعزيز كفاءة الربط وإدارة الفروع

أعلنت اورنچ مصر، وصيدليات العزبي، أكبر سلاسل الصيدليات في مصر، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الربط وإدارة كافة فروع ومواقع صيدليات العزبي، التي تضم أكثر من 400 فرع على مستوى الجمهورية، باستخدام حلول SD-WAN الذكية.

تأتي هذه الشراكة في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، حيث توفر أورنچ مصر حلول SD-WAN الذكية التي تضمن اتصالًا سلسًا وموثوقًا بين كافة الفروع والمقر الرئيسي مما يسهم في تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء , كما تساهم هذه الحلول في دعم التوسعات المستقبلية لصيدليات العزبي، من خلال تهيئة الشبكة لاستيعاب المزيد من الفروع والمواقع الجديدة بكفاءة وأمان.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، تواصل اورنچ مصر دعمها لقدرات صيدليات العزبي على إدارة العمليات الرقمية من خلال تقديم حلول مبتكرة تشمل ترخيص SD-WAN ودمج تطبيقات Microsoft 365 فيه، بما يسهم في تحسين الاتصال وينعكس على رفع كفاء الأداء والعمليات وتحسين تجربة المستخدمين وزيادة الإنتاجية عبر جميع الفروع.

ومن جانبه، اكد هشام مهران، نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الأعمال، أن هذه الشراكة تؤكد ثقة الشركات الكبرى مثل صيدليات العزبي في حلول أورنچ المتطورة، التي تُمكّنها من تحقيق أهدافها التوسعية وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية. نحن ملتزمون بدعم الشركات بمختلف أحجامها من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تساعدها على تحقيق التحول الرقمي وتعزيز نموها في السوق المصري.

من جهته، أكد عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدليات العزبي، أهمية هذه الشراكة قائلاً: نحن في صيدليات العزبي نحرص دائمًا على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز جودة خدماتنا وضمان تجربة مميزة لضيوفنا. شراكتنا مع اورنچ مصر تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للصيدليات، حيث ستتيح لنا حلول SD-WAN المتطورة ربط الفروع بكفاءة أكبر، وتحسين إدارة البيانات، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة لضيوفنا.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام الطرفين بتقديم حلول مبتكرة تدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية، وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة لضمان خدمات أكثر تطورًا وموثوقية.