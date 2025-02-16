الزناتي: نقابة المعلمين أنفقت 15 مليار جنيه على خدمات الأعضاء والورثة

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، على التزام النقابة المستمر بتطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية.

وأضاف الزناتي: النقابة عملت بلا توقف لأكثر من عشر سنوات لتحقيق أهدافها في دعم أعضائها.

وكشف الزناتي أن النقابة، عبر صندوقي الزمالة والمعاشات، أنفقت أكثر من 15 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2024، مفصلًا المبالغ التي تم صرفها على مختلف الخدمات، حيث تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لدفع المعاشات، و120 مليون جنيه للمساعدات المالية في حالات الوفاة، بالإضافة إلى 3.7 مليون جنيه للمساعدات المرضية.

كما تم صرف 7.96 مليار جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد، و1.17 مليار جنيه للورثة، بجانب مبالغ أخرى موجهة للإعانات الصحية، والإعانات الناتجة عن العجز، والقروض الاجتماعية.

وأشار الزناتي إلى أن جميع هذه الخدمات تم تقديمها للمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية نتيجة للإدارة الجيدة والموارد التي تم استثمارها بشكل مثالي من قبل النقابة، مع خضوع جميع المعاملات لرقابة دقيقة من الأجهزة المختصة.

وأكد نقيب المعلمين أن النقابة تعمل على زيادة الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، بعد جهود كبيرة لضمان تنفيذ هذه الزيادة. كما شدد على أن النقابة ستستمر في التصدي لمحاولات التشويه التي قد تطال صورتها، مع الحفاظ على وحدة الصف لتحقيق حقوق المعلمين.

وفي ختام حديثه، أكد الزناتي موقف النقابة الثابت في دعم القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبران القضية الفلسطينية قضية مصيرية لا يمكن التفريط فيها.