مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس بدر وتوجه بتكثيف الأنشطة التربوية

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية لمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة بدر التعليمية، اليوم الأحد، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال الجولة، تفقدت مديرة المديرية فصول الصفين الأول والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، واطمأنت على المستوى التعليمي للطلاب، وراجعت كراساتهم ودفاتر التحضير الخاصة بالمعلمين.

كما استمعت لشرح المعلمين، وتأكدت من التزامهم بالمناهج الدراسية، وناقشت معهم أهمية تفعيل الأنشطة التربوية في تنمية مهارات الطلاب.

وشددت سماح إبراهيم على ضرورة تكثيف الأنشطة المختلفة، وتحفيز الطلاب على ممارستها، ودعم المواهب الطلابية في كافة المجالات، مؤكدة أن المديرية تسعى جاهدة لتخريج أجيال من الموهوبين والمبدعين القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل.

وأشارت إلى أن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي ترتقي بها الأمم، وأن المديرية تعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، وتشجعهم على التفوق والابتكار.