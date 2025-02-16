دخول 200 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم

أفاد موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بدخول 200 شاحنة مساعدات من بينها 15 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وقال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن المعبر خلال الأيام الماضية كان يستقبل الجرحى والمصابين، ليتم تحويلهم إلى مستشفى شمال سيناء لإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية الضرورية، ولا يزال عدد من المصابين في سيارات الإسعاف بساحة المعبر، حيث يخضعون للإسعافات الأولية والتشخيص قبل نقلهم إلى المستشفيات المناسبة.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية" أن بعض الحالات الحرجة التي تحتاج إلى إمكانيات طبية متقدمة تم تحويلها إلى مستشفيات القاهرة، حيث تتوفر تجهيزات متطورة وإمكانيات جراحية متقدمة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.