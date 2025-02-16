باحث بعين شمس يحصد المركز الثاني في جائزة «DAIDA Foundation» العالمية لأطروحات العمران

حقق الباحث أحمد بدر الدين، من برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بجامعة عين شمس، إنجازًا عالميًا بحصوله على المركز الثاني في جائزة DAIDA Foundation العالمية لأطروحات العمران.

جاءت مشاركته ضمن منافسة قوية ضمت 40 أطروحة من 22 مؤسسة أكاديمية من 11 دولة، تحت عنوان “التمدن والطبيعة: معالجة التناقض”.

جاء هذا التكريم عن أطروحته المتميزة “تقييم تدخلات التصميم الحضري المراعية لندرة المياه في المواقع التاريخية: منطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية كدراسة حالة"، والتي تناولت استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على المياه في النسيج العمراني التراثي.

كما تم منح الباحث أحمد بدر الدين منحة إضافية لتمويل تنفيذ الجانب التطبيقي من أطروحته، مما سيمكنه من تطبيق أفكاره المبتكرة في مجال التصميم الحضري المستدام في القاهرة، وهو ما يعزز تأثير أبحاثه في هذا المجال الحيوي.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الباحث، فضلًا عن الدعم المستمر من المشرفين: الدكتور أحمد سامي، الدكتورة ليوني فيشر، والدكتورة سامية سعد.

كما يعكس النجاح حرص فريق عمل برنامج IUSD بقيادة الدكتور محمد صالحين، والمنسقين د. ميرهام قلج وم. أنجي سمير، على دعم طلاب البرنامج لتحقيق التميز الأكاديمي والعالمي.