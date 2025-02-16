نائب محافظ قنا يشهد ماراثون الاحتفال بيوم المرشدة العالمي

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا اليوم الأحد، انطلاق الماراثون الرياضي الذي نظمته إدارة المرشدات احتفالًا بيوم المرشدة العالمي.

جاء ذلك بحضور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وسومية عبدالفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمود نجيب، موجه عام التربية الرياضية، وحسين سعد، مسؤول الكشافة المركزي، وتوحه رجب، مسؤول المرشدات المركزي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات التعليمية.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن 300 مرشدة من مديرية التربية والتعليم بقنا شاركن في الماراثون، الذي انطلق من أمام ديوان عام المحافظة وصولًا إلى مديرية التربية والتعليم، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرشدة.

وأضاف "عمر" بأن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حريص على دعم كافة الأنشطة الطلابية والشبابية، بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز القيم والمفاهيم الإيجابية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، فضلًا عن رفع الوعي بأهمية استغلال الوقت وتنظيمه واستثماره في ممارسة الأنشطة المفيدة.

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