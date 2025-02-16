أهالي قرية أبو دياب شرق بقنا يستغيثون لحل أزمة المياه.. صور

وردت الينا (باب صوت الناس ) رسالة مفاداها قيام الأهالى بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا بالاستغاثة لحل أزمة المياه لديهم .

يعيش أهالي قرية أبو دياب شرق التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا معاناة حقيقية بسبب عدم توفر مياه الشرب مما دفعهم إلى مناشدة المسؤولين للتدخل العاجل لحل هذه الأزمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وأكد أحد الأهالي أن القرية صغيرة جدًا ولا تملك الإمكانيات اللازمة لحل المشكلة بمفردها مما يجعل تدخل الجهات المعنية أمرًا ضروريًا.

وأضاف أن القرية تعاني من غياب تام لوصلات المياه ورغم تقديمهم العديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة والمسؤولين المختصين إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة فعلية حتى الآن.

ويطالب أهالي القرية بسرعة إيجاد حل لمشكلتهم قبل فوات الأوان خاصة مع اقتراب أيام مباركة يحتاجون فيها إلى توفر المياه بشكل أساسي لحياتهم وحياة أسرهم.

كما أشاروا إلى أن بعض القرى المجاورة تتلقى دعمًا من جمعيات أهلية للمساعدة في تنفيذ مشروعات توصيل المياه متمنين أن تمتد هذه المبادرات لتشمل قريتهم أيضًا.

ويأمل أهالي أبو دياب شرق أن يصل صوتهم إلى المسؤولين ليتم النظر في مشكلتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على حقهم الأساسي في المياه.

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