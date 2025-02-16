50 ألف جنيه.. "المعلمين" تعلن أكبر زيادة تأمينية في تاريخ صندوق الزمالة

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، عن أكبر زيادة في الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية.

وأوضح الزناتي خلال كلمته في اجتماع رؤساء الفرعيات واللجان النقابية أن الزيادة الجديدة تبلغ 8 آلاف جنيه، لترتفع الميزة التأمينية من 42 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ صندوق الزمالة.

وأضاف الزناتي أن هذه الزيادة تشمل المعلمين الذين انتهت خدمتهم في 1 يناير 2025 وما بعده، وذلك عند بلوغهم سن التقاعد القانوني أو في حالات الوفاة أو العجز الكلي.

وأكد أن النقابة تواصل بذل جهود كبيرة لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس حجم العمل المبذول في تحسين الخدمات للمعلمين.

وكان صندوق زمالة المعلمين قد أجرى دراسة اكتوارية لتحديد الزيادة المالية، وهو الأسلوب الذي يتبعه المجلس الحالي منذ توليه المسؤولية في 2014.

وسبق أن شهدت الميزة التأمينية عدة زيادات ملحوظة على مر السنين، لتصل إلى 50 ألف جنيه في الزيادة الأخيرة، ما يعكس إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الصندوق.