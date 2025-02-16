الكشف على 2240 حالة في قافلة مستقبل وطن الطبية بديرمواس

قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بمركز ديرمواس قرية اسمو العروس، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمنيا وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وتمكنت القافلة من الكشف علي ٢٢٤٠حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان تخصصات : (الباطنة - الأنف والأذن - العظام - القلب - الأطفال - الجلدية - رمد - نساء - معمل تحاليل- صيدلية)

أقيمت القافلة تحت إشراف النائب محمد نشات العمدة أمين المحافظة ، ود.محمد عبدالحكيم أمين الصحة والسكان بأمانة المحافظة وكيل وزارة الصحة بالمنيا وحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظةو النائبة أميرة الحداد أمينة المرأة بأمانة المحافظة وطاهر فتح الباب ومحسن حته الأمناء المساعدين لأمانة المحافظة والعمدة علاء قدري أمين مركز ديرمواس ،ود. وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ود.صفاء عبدالعليم أمينة الصحة بأمانة ديرمواس ومدير الإدارة الصحية ، وحضور القيادات التنظيمية بأمانة مركز ديرمواس وهيئة مكتب الوحدة الحزبية بقرية اسمو العروس وآلاف المواطنين .

لاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل .

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات ، لتلبية احتياجات المواطنين ، للتخفيف عنهم .

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