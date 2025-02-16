أمين مجلس التعاون الخليجي يؤكّد أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، / اليوم الأحد /، أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري، وضمان تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلاسل الإمداد البحري.



جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال مشاركة الأمين العام، في النسخة الثامنة لمؤتمر المحيط الهندي تحت شعار (رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية) في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين من رؤساء حكومات، ووزراء، وصناع قرار.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - في بيان - أن الأمين العام أكد أن مؤتمر المحيط الهندي يعد منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الأزرق، ومعالجة التحدّيات التي تواجه منطقة المحيط الهندي، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ.

وأشاد بما جاء في كلمة وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، بالدعوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات البحرية الحديثة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود، وتأكيده على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.