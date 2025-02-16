وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يزور إيبارشية الجيزة للأقباط الكاثوليك

استقبل الأنبا توماس عدلي، راعي أبرشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب روماني فوزي رئيس اكليريكية الأقباط الكاثوليك في المعادي-القاهرة، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس، الأمين العام المشارك القس د. رفعت فكري، مسؤولة الإعلام ومنسقة العلاقات الكنسية والاعلامية في المجلس ليا عادل معماري، وذلك في إكليريكية الأقباط الكاثوليك - المعادي - القاهرة.

بداية، رحب الأنبا توماس عدلي بالبروفسور ميشال عبس ووفد المجلس مهنئاً إياه على كل الأعمال والنشاطات التي تقوم بها دوائر المجلس كافة.

كما نوه نيافته بالتطور الاعلامي الذي يشهده المجلس لما فيه التعاون ونشر الكلمة، وإعلاء صوت الكنيسة وراية الإنسانية.

بدوره، شكر الأنين العام البروفسور ميشال عبس، نيافة الأنبا توماس لاستقباله الأخوي المحب، واضعاً نيافته بكل ما يقوم به المجلس على مختلف الصعد كنسياً، اجتماعياً، وانسانياً.

كما تناول الطرفان الأوضاع التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجهها المجتمعات والشبيبة وسط عالم اليوم.