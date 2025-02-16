ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها السفينة ( WHITHE SHARK ) و التي ترفع علم غينيا بيساو ويبلغ طولها 167 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 25700 طن من القمح لصالح القطاع العام حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37901 طن تشمل : 17647 طن يوريا و 1113 طن اسمنت و 200 طن حديد و 1038 طن ملح معبأ و 6299 طن جبس و 11604 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49263 طن تشمل : 3746 طن حديد و 14550 طن ذرة و 2800 طن سكر و 1583 طن خشب زان و 1966 طن ابلاكاش و 6532 طن قمح و 500 طن عدس و 9477 طن خردة و 8109 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 963 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3914 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7520 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 41434 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5001 حركة .