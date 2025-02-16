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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن  ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها السفينة  ( WHITHE SHARK ) و التي ترفع علم غينيا بيساو ويبلغ طولها 167 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 25700 طن من القمح لصالح القطاع العام  حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37901 طن تشمل : 17647 طن يوريا و 1113 طن اسمنت و 200 طن حديد و 1038 طن ملح معبأ و 6299 طن جبس و 11604 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49263 طن تشمل : 3746 طن حديد و 14550 طن ذرة و 2800 طن سكر و 1583 طن خشب زان و 1966 طن ابلاكاش و 6532 طن قمح و 500 طن عدس و 9477 طن خردة و 8109 طن بضائع متنوعة  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 963 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3914 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7520 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 41434 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5001 حركة .

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