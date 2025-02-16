طلاب جامعة قناة السويس يحصدون الذهب والبرونز في كأس العالم للقوة البدنية

حقق طلاب جامعة قناة السويس إنجازًا رياضيًا بارزًا في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية، التي استضافتها الجيزة خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025، بمشاركة 630 لاعبًا ولاعبة من 23 دولة، من بينها أستراليا، الجزائر، إيرلندا، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، السعودية، سوريا، إنجلترا، تركيا، فرنسا، الهند، نيجيريا، اليمن، العراق، لبنان، صربيا، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، المجر، المغرب، فلسطين، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

وتُوج الطالب محمد أحمد محمود يوسف، بالمستوى الرابع في كلية التربية الرياضية، بالميدالية الذهبية بعدما احتل المركز الأول في منافسات القوة الكاملة (Full Power Row) لوزن 60 كجم، بمجموع 475 كجم. كما أحرز زميله عمر محمد عبد الحميد سليمان، بالمستوى الرابع بكلية التربية الرياضية، الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات Bench Press لوزن 67.5 كجم.

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فخره بإنجاز الطالبين، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على دعم طلابها في مختلف المجالات، سواء الأكاديمية أو الرياضية، مما يساهم في صقل مواهبهم وتحقيقهم لمزيد من النجاحات.

بدوره، هنّأ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأبطال الفائزين، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر بيئة داعمة تمكن الطلاب من تحقيق التميز العلمي والرياضي، متمنيًا لهم دوام التفوق وحصد المزيد من البطولات.

كما أشاد الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، بهذا الإنجاز الذي يعكس المستوى المتميز لطلاب الكلية، مؤكدًا أن الكلية تضم نخبة من الأبطال الرياضيين القادرين على المنافسة في مختلف المحافل الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، معتبرًا هذا الفوز ثمرة للدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة للأنشطة الطلابية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي، أن بطولة كأس العالم للقوة البدنية تُعد من أقوى المنافسات العالمية في هذا المجال، وأن تفوق طلاب جامعة قناة السويس في هذه البطولة يعكس مستواهم المتميز وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة النجاحات التي يحققها طلاب جامعة قناة السويس في مختلف البطولات، مؤكدين مكانة الجامعة كمنارة علمية ورياضية تساهم في تخريج أجيال قادرة على التميز والإبداع في شتى المجالات.

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