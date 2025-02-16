جهاز "سفنكس الجديدة" يسترد 300 فدان متعدى عليها شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي

قاد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس محمد عمرو بن العاص، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، حملة لاسترداد مساحة ٣٠٠ فدان متعدى عليها بمحيط منطقة الاتحادية شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى نطاق مدينة سفنكس الجديدة، والصادر بشأنها قرار وزاري.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه تمت إزالة الزراعات "غير المنتظمة" الموجودة بالأرض المتعدى عليها، ووضع لافتات خاصة بملكية الجهاز لقطعة الأرض.

وفى ذات السياق، أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه لا تهاون مع المتعدين، وواضعى اليد على أراضى الدولة دون وجه حق، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة، والتى من شأنها الحفاظ على أراضى الدولة واستيداء حقوقها.