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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جهاز "سفنكس الجديدة" يسترد 300 فدان متعدى عليها شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي

جهاز مدينة سفنكس
جهاز مدينة سفنكس الجديدة
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قاد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس محمد عمرو بن العاص، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، حملة لاسترداد مساحة  ٣٠٠  فدان متعدى عليها بمحيط منطقة الاتحادية شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى نطاق مدينة سفنكس الجديدة، والصادر بشأنها قرار وزاري.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه تمت إزالة الزراعات "غير المنتظمة" الموجودة بالأرض المتعدى عليها، ووضع لافتات خاصة بملكية الجهاز لقطعة الأرض.

وفى ذات السياق، أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه لا تهاون مع المتعدين، وواضعى اليد على أراضى الدولة دون وجه حق، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة، والتى من شأنها الحفاظ على أراضى الدولة واستيداء حقوقها.

جهاز مدينة سفنكس الجديدة منطقة الاتحادية شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى