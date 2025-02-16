الأمن يداهم 4 شركات سياحة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (جوازات سفر – برامج لرحلات دينية – إستمارات إلحاق العمالة بالخارج – دفاتر مدون بها بيانات العملاء– كروت دعاية – إيصالات إستلام نقدية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.