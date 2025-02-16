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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الكونجرس اليهودي العالمي: نتطلع للمقترح المصري- العربي بشأن غزة والسلام هو الأمل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد رونالد لاودر وأن الكونجرس اليهودي العالمي  يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيراً إلى تطلعه للمقترح المصري/العربي بشأن غزة، وشدد على أن السلام هو الأمل وأنه يتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "رونالد لاودر"، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل استعادة الإستقرار في الشرق الأوسط، حيث تم إستعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي هذا السياق، عبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لإستعادة الإستقرار في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي