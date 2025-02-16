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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الكونجرس اليهودي العالمي: العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة

رئيس الكونجرس اليهودي
رئيس الكونجرس اليهودي
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عبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لإستعادة الإستقرار في المنطقة ، مؤكداً أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة.

وإستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "رونالد لاودر"، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضورحسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل إستعادة الإستقرار في الشرق الأوسط، حيث تم إستعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وفي هذا السياق، عبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لإستعادة الإستقرار في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي