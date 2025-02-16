محافظ المنوفية يتفقد إنشاء مول تجاري سكني بأرض عمر أفندي بشبين الكوم

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بشبين الكوم للوقوف علي حجم الأعمال لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى الرمد، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة ، ياسر سالم والسيد شعبان نواب رئيس حى غرب شبين الكوم ، .

حيث إستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد الأعمال الإنشائية ( حفر وإحلال ) لإقامة مول " تجاري - إداري - سكني " علي مساحة 430 م2 بأرض عمر أفندي بنطاق حي غرب شبين الكوم وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة المنوفية وشركة " عمر أفندي لتعظيم الشراكة واستغلال الموارد والأصول لزيادة العوائد بما يعود بالنفع العام علي المواطنين ، وأستمع المحافظ إلى شرح مفصل من القائمين عن مراحل تنفيذ المشروع والذى يضم 13 دور تجارى ، موجهاً بتضافر الجهود وتسريع وتير ة الاعمال للإنتهاء منه وفق الجداول الزمنية المحددة بأعتباره مشروع حيوى يساهم فى خلق فرص عمل للشباب وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية .

كما تفقد المحافظ حجم الأعمال ونسب التنفيذ بالقطاع الجديد كورنيش شبين الكوم القديم ، والتي تتضمن مقاعد رخام مضيئة ونخيل وأعمدة ديكوريه حديثة وإنترلوك وحديد كريتال وتجليد الحجر الهاشمي ، موجهاً بالمتابعة الميدانية المستمرة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة للانتهاء منه ، مشيراً إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير كافة الميادين والحدائق العامة بالمحافظة لخلق متنزه جمالي للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام.

فيما تفقد محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000م2 بإجمالي 5 أدوار بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية ، حيث من المقرر أن يضم المبنى الجديد 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي ،حيث جارى صب الأعمال الخرسانية للدور الثانى ، موجها بإعداد خطاب بكافة الإحتياجات الطبية وغيرها لعرضها على وزير الصحة لبحث إمكانية توفيرها ، وذلك بهدف استيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمساهمة في تخفيف آلامهم ومعاناتهم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل والارتقاء بالمنظومة الصحية.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال محور صلاح خطاب وانشاءات المدرسة التجريبية واليابانية بحى شرق ، ومتابعة إنتظام العمل بمركز خدمة العملاء بحى غرب شبين الكوم ، ومتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور.

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