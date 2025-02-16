حملة موسعة لرفع الملوثات الصلبة في بحر يوسف بالفيوم

نظمت جمعية المحافظة على البيئة، حملة مكبرة للنظافة ورفع الملوثات الصلبة الملوثة لبحر يوسف بالفيوم، وحملة لنظافة المجاري المائية بقرية سنرو مركز الفيوم.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية، وتنفيذاً لمخرجات مؤتمر تغير المناخ COP27 للحفاظ على الموارد الطبيعية كمورد حيوي، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

شملت الحملة الأولى، رفع المخلفات الصلبة الملوثة لشاطئ ومجرى بحر يوسف، أحد فروع نهر النيل، بمنطقة قحافة التابعة لحي شرق بمدينة الفيوم، بمشاركة 30 شاباً وفتاة من جمعية المحافظة على البيئة، ومديرية الشباب والرياضة، وفرق الجوالة، وذلك ضمن الاحتفال بيوم البيئة الوطني، كما تم خلال الحملة الثانية تنفيذ أعمال تطهير للمجاري المائية بقرية سنرو مركز أبشواي، بمشاركة 40 شاباً وفتاة من فرق الجوالة.

شارك في حملتي التطهير، الأستاذ إيهاب محمود إبراهيم مدير عام جمعية المحافظة على البيئة، مقرر عام المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالفيوم، والأستاذ أحمد عبد الونيس نائب رئيس مدينة أبشواي، وممثلون عن مديرية الشباب والرياضة، وفرق الجوالة والجوالات.

inbound5028318943287863630

inbound1736018472600301806

inbound8700258182039812109

inbound7485521385256041606