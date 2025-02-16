بريطانيا تخصص 2.5 مليار إسترليني لدعم صناعة الصلب في مواجهة رسوم ترامب

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتخصيص 2.5 مليار جنيه إسترليني لدعم قطاع صناعة الصلب، وذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب إلى أمريكا.

وجاء قرار بريطانيا بتخصيص مبلغ يصل إلى 2.5 مليار إسترليني لدعم قطاع الصلب بعدما أثار ترامب الذعر الإثنين الماضي حول مستقبل صناعة الصلب الهشة في بريطانيا عقب إعلان خططه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب تطال جميع الدول، حسبما أوردت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية.

وأجرت السلطات البريطانية مشاورات للنظر في المشكلات طويلة الأجل التي تواجه صناعة الصلب في البلاد، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الكهرباء وإعادة تدوير الخردة المعدنية.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إنها ستبحث مع رئيس الوزراء مسألة إعفاء بريطانيا من الرسوم الجمركية، مؤكدةً أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك.

وأضافت ريفز أنه على عكس العديد من الدول الأخرى في أنحاء العالم، لا تحقق بريطانيا فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ورغم ذلك لا تفكر في القيام برد انتقامي عن طريق فرض رسوم جمركية خاصة بها، على عكس الاتحاد الأوروبي.

وعانت صناعة الصلب في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، كما تم خسارة عدد من الوظائف في مصنع ضخم بمنطقة بورت تالبوت، جنوب ويلز، بسبب التحول إلى طريقة إنتاج صديقة للبيئة.

