150 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء بأن 150 شاحنة مساعدات إنسانية اغاثية متنوعة، منها 15 شاحنة وقود؛ يتم ادخالها إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الشاحنات سيتم إدخالها إلى الفلسطييين بقطاع غزة عقب تفتيشها عن طريق معبري كرم أبو سالم والعوجة البري، جنوب شرق قطاع غزة.