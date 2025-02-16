السيسي: استمرار الصراع بغزة وتوسيع نطاقه سيضر بكل الأطراف دون استثناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضورحسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل إستعادة الإستقرار في الشرق الأوسط، حيث تم إستعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي هذا السياق، عبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لإستعادة الاستقرار في المنطقة.