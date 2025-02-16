كاتب صحفي: ملحمة وطنية مصرية لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ مصر تسخر أدواتها كافة للمساندة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، سواء من خلال الجهد السياسي والدبلوماسي الذي يعمل في هذا الإطار، أو من خلال الهلال الأحمر والتحالف الوطني للعمل الأهلي، إضافة إلى العمل الشعبي.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «نتحدث عن ملحمة وطنية من أجل مساندة أهالينا في قطاع غزة على الصعيد الإنساني، وهو ما تترجمه الأرقام، نتحدث عن 1500 متطوع فقط من الهلال الأحمر، وعدد كبير لا يقل عن هذا الرقم فيما يتعلق بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

وتابع أنّ أكثر من 80% من حجم المساعدات النافذة إلى قطاع غزة مصرية، فهناك عمل دؤوب على مدار الساعة لحشد الجهد على الصعيد المجتمعي الدولي ومساندة الدور المصري في هذا الإطار».

وأكمل: «هناك عمل مستمر على مدار الساعة حتى في ظل بعض العراقيل أو التعنت من الجانب الإسرائيلي، إلا أنّ الدولة المصرية تتخطى العقبات كافة من أجل مساندة أهالينا في قطاع غزة».