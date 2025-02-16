دراما رمضان.. عبير منير تروج لمسلسل أهل الخطايا "يارب يعجبكم"

روجت الفنانة عبير منير ، لمسلسل "أهل الخطايا"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ليشارك في سباق دراما رمضان.

ونشرت الفنانة عبير منير على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، صورة دعائية للمسلسل، لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة عبير منير

وعلقت الفنانة عبير منير على الصورة "رمضان ٢٠٢٥ انتظرونا في مسلسل اهل الخطايا إخراج إستاذ رؤوف عبدالعزيز تاليف الاستاذ محمد عبد القوي بطوله ا سوسن بدر وا جمال سليمان ومجموعه كبيره من النجوم يا رب يعجبكم".

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا على المنشور، وجاءت التعليقات بالتهنئة لها على المشاركة في المسلسل.

مسلسل أهل الخطايا بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، أشرف ذكي، عبي منير، أحمد فهيم، فرح الزاهد، محمد ثروت، والإخراج رؤوف عبد العزيز.