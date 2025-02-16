ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دراما رمضان.. عبير منير تروج لمسلسل أهل الخطايا "يارب يعجبكم"

أحد البوسترات الدعائية
أحد البوسترات الدعائية للمسلسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

روجت الفنانة عبير منير ، لمسلسل "أهل الخطايا"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ليشارك في سباق دراما رمضان.

ونشرت الفنانة عبير منير على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، صورة دعائية للمسلسل، لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة عبير منير 

وعلقت الفنانة عبير منير على الصورة "رمضان ٢٠٢٥ انتظرونا في مسلسل اهل الخطايا إخراج إستاذ رؤوف عبدالعزيز تاليف الاستاذ محمد عبد القوي بطوله ا سوسن بدر وا  جمال سليمان ومجموعه كبيره من النجوم يا رب يعجبكم".

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا على المنشور، وجاءت التعليقات بالتهنئة لها على المشاركة في المسلسل.

مسلسل أهل الخطايا بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، أشرف ذكي، عبي منير، أحمد فهيم، فرح الزاهد، محمد ثروت، والإخراج رؤوف عبد العزيز.

عبير منير مسلسل الفنانة عبير منير أهل الخطايا دراما رمضان جمال سليمان