الكرملين: ترامب يمكنه زيارة روسيا في أي وقت يريده

صرح الكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يمكنه زيارة روسيا في أي وقت يريده، وان الاتصال بين بوتين وترامب إشارة قوية إلى إمكانية حل الأزمات عبر الحوار، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الكرملين، أن اللقاء الأول بين بوتين وترامب له أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأوضح الكرملين، أن العقوبات الغربية لن تشكل عائقا أمام المحادثات الروسية الأمريكية.

وقد أجرى الرئيسان بوتين وترامب، الأربعاء الماضي، مباحثات هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف، وبحث الزعيمان مسألة تبادل البلدين الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.

كما تطرقا إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي.

واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأربعاء الماضي، أن ترامب أعرب عن عزمه لقاء الرئيس بوتين في المملكة العربية السعودية.

وفي تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: "أنا لا أسعى لإلحاق الأذى بروسيا، فقد كانت علاقتي مع الرئيس بوتين دائمًا جيدة. ومع ذلك، إذا لم نتوصل إلى تسوية قريبًا، سأضطر إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وضرائب على الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية أخرى على التجارة بين البلدين". وأضاف ترامب أن هذه الخطوات ستكون ضرورية لممارسة الضغط على روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

شدد ترامب على أن الحرب "غير مبررة" وأكد أن تسويتها بسرعة هي الحل الأفضل لوقف المزيد من المعاناة البشرية.

وأضاف: "إذا كنت رئيسًا لما كانت هذه الحرب قد بدأت. الحرب تؤدي إلى تدمير اقتصاداتنا جميعًا وتؤثر سلبًا على الشعب الروسي والشعب الأوكراني والعالم بأسره". وأشار إلى أن المفاوضات العاجلة تعتبر الحل الأمثل لتجنب تصاعد الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم، حيث يعاني الاقتصاد الروسي من تداعيات شديدة بسبب الحرب، في حين أن الاقتصاد العالمي بأسره يتأثر بتصاعد النزاع.

بينما يرى العديد من المحللين أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية قد يكون له آثار اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تذبذب في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.