ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كسور بالوجه.. تجديد حبس طالب تعدي على زميله في مشاجرة بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس طالب متهم بالتعدي على زميله بالضرب والتسبب في إصابته بكسور في الوجه بمنطقة المطرية، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب سن 14- مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسور بالوجه إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب، والدته)، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب سن 15 - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية إصابته بكسور في الوجه التعدي علي زميله المطرية النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة بكسور في الوجه حبس طالب بمنطقة المطرية