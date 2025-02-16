إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية واستعراض القوة في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بقصد تكدير السلم العام.

تلقي قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب مشاجرة وسماع دوي إطلاق نار في نطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث تبين أن عاطلين أقدما على إطلاق أعيرة نارية في الهواء بقصد ترويع المواطنين، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهما وبين الأهالي، بعدما تم منعهم من ممارسة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بالمنطقة.

وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات للنظر في محاكمتهما.