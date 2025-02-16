ضبط 55 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمس الموافق 15 فبراير الجاري.

وأوضح الأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت أمس الموافق 15 فبراير الجاري من ضبط 19 شيكارة دقيق بلدى مدعم باجمالى950 كجم دقيق بلدى مدعم بأحد الطواحين- - 7500 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير وذلك بأحد التكاتك- 325 عبوه(مشروبات غازيه، سناكس،كورن فليكس،تمور) منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي - 550 عبوة(كريمات، معطرات جو، مستحضرات تجميل ) منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمي - 250 أسطوانة غاز صغيره الحجم سعه 12,5 كجم مملوءه علي سيارة نصف نقل بدون ترخيص بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وتسليم الحضر مركز شرطه الفيوم- 350 علبه سجائر مجهولة المصدر علي احد الترسيكلات - سلع غذائيه منتهيه الصلاحيه باحد محلات السوبر ماركت بناحيه سنهور القبليه لعدد 65 لتر حاجه ساقعه وعدد 125 كيس شيبسى وكاراتيه كما تم تحرير عدد 27 محضر للمخابز ما بين محضر تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.