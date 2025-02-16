رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديد يؤكد سعيه لتعزيز السلام في القارة الأفريقية

كشف وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف الذي انتخب امس رئيسًا جديدًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي خلفًا للخبير الدبلوماسي المخضرم التشادي موسى فكي، عن رغبته في تكثيف الجهود الأفريقية لمنع نشوب صراعات وتعزيز السلام.



اورد ذلك موقع "كونجوكوتيديا"، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد، يعتزم تولي قيادة ملتزمة، استنادًا إلى خبرته الدبلوماسية الطويلة، حيث سيسعى إلى تعزيز آليات الوساطة والتحكيم بالاضافة الى التطرق الى الأسباب الجذرية للصراعات الأفريقية، مثل الفقر والتفاوت الاجتماعي. وأكد أن "التعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر ضروري لصياغة مستقبل سلمي لقارتنا"، مشددا على أن السلام والأمن هما ركيزة التنمية المستدامة في افريقيا.

كما أكد علي يوسف أنه سيدافع عن تمثيل أكثر عدالة لأفريقيا في المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي، ومجالس إدارة مؤسستي بريتون وودز، أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية من أجل ضمان أخذ المصالح الأفريقية بعين الاعتبار في المناقشات العالمية، وخاصة تلك المتعلقة بالسلام والأمن.

وتعهد محمود علي يوسف أيضًا بتعزيز مشاركة أفريقيا في المحافل الدولية،واستخدام هذه المنصات لتعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية للقارة، وضمان أن تكون أفريقيا لاعبًا مؤثرًا في مناقشات السياسة العالمية.