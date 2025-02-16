وزير الزراعة وسفير أستراليا يبحثان تعزيز التعاون فى التبادل التجاري والثروة الحيوانية

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد، السفير "أكسل وابنهورست" سفير استراليا بالقاهرة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

تناول الإجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والري الحديث وكذلك البحث العلمي وتبادل الخبرات.

وقال "فاروق" ان العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً خاصة في مجال زيادة وجذب الإستثمار الأسترالى لمصر، الى جانب تعزيز علاقات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى فتح السوق الاسترالى أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية التى تتميز بصفات تنافسية عالية على المستوى الدولى مثل الموالح والتمور والمنسوجات.

وأكد الوزير أن مصر تحرص دائما على تكثيف الجهود المشتركة للتعاون في العديد من القطاعات ومنها الزراعة، وخاصة فى ظل البنية التحتية التى تم انجازها خلال الفترة السابقة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تطلعه الى تعزيز أواصر التعاون والإرتقاء بها إلى آفاق تؤسس لشراكات استراتيجية تسهم فى تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا العظيمة.

من ناحيته أعرب "أكسل وابنهورست" سفير استراليا بالقاهرة عن سعادته بلقاء وزير الزراعة مشيرًا إلى تطلعه إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين، وتعتبر أستراليا شريكًا رئيسيًا لمصر في الزراعة والأمن الغذائي حيث تشترك الدولتان في التزامهما بتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة التغير المناخي.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزير والسفير على أهمية زيادة التعاون بين مصر وأستراليا في مجال تعزيز الأمن الغذائى وتبادل السلع الزراعية ودعوة السفير لزيارة يعض المشروعات الزراعية العملاقة في مستقبل مصر للإطلاع على النهضة التى تشهدها مصر حاليًا.