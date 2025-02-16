محافظ بني سويف يواصل متابعته لسير المنظومة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، حيث تفقد "صباح اليوم "مدرسة علية رشدي الإعدادية بنات التابعة لإدارة تعليم بني سويف، للاطمئنان على انتظام الدراسة خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، والتأكد من توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

رافق المحافظ خلال جولته،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، حيث أجرى حوارًا وديًا مع الطالبات، مقدمًا لهن التهنئة بمناسبة الفصل الدراسي الجديد، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما استفسر عن مدى توفر الوسائل التعليمية المناسبة، ومدى تفاعل الطالبات مع المناهج الدراسية، واطمأن على معدلات الكثافة الطلابية داخل الفصول، حيث تضم المدرسة 23 فصلاً دراسيًا، بإجمالي 1014 طالبة بمراحل الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

كما تابع المحافظ جانبًا من سير الحصص الدراسية، وشهد شرح بعض الدروس، مستفسرًا عن التحديات التي قد تواجه المعلمين والطلاب، مشددًا على ضرورة تفعيل أساليب التعلم النشط والتفاعل الإيجابي داخل الفصول لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التعليمية.

وحرص المحافظ أيضًا على تفقد أنشطة المدرسة المختلفة، حيث تابع بعض الفقرات الفنية والرياضية ضمن خطة الأنشطة المدرسية، مؤكدًا على أهمية دمج الأنشطة في العملية التعليمية لتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياته، مشددا على ضرورة متابعة نسب حضور وغياب الطلاب بانتظام، وتحقيق الانضباط المدرسي، مع الالتزام بخطة المناهج الدراسية المقررة.

وفي إطار اهتمامه بمستوى التجهيزات والبيئة المدرسية، تفقد المحافظ مستوى النظافة داخل المدرسة ومحيطها، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أي إشغالات تعوق الحركة بمحيط المدرسة، مع التأكيد على دور الإدارات التعليمية في مواصلة الجهود لتوفير بيئة تعليمية محفزة على التحصيل الدراسي.