شرطي بمدينة بيرو يتنكر فى زى فأر للقبض على تاجر مخدرات.. فيديو

لجأ شرطي في مدينة بيرو إلى حيلة مبتكرة، حيث تنكر في زي كابيبارا للإيقاع بمشتبه به بحوزته 1700 عبوة من الكوكايين والماريجوانا.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انقضاض القارض العملاق على تاجر المخدرات المشتبه به في العاصمة ليما، يوم عيد الحب، ليتمكن من إسقاطه أرضًا وتقييده بالأصفاد، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن المداهمة أسفرت عن ضبط أكثر من 1700 علبة من المواد المخدرة، ونفذتها وحدة مكافحة المخدرات في بيرو، وهي وحدة متخصصة تعتمد في بعض عملياتها على التنكر بملابس احتفالية خلال مناسبات مثل عيد الحب والهالوين وعيد الميلاد.

وفي ديسمبر الماضي، نفّذت الشرطة الوطنية في بيرو مداهمة ناجحة لموقع عصابة لتجارة المخدرات في العاصمة ليما، حيث لجأ أحد الضباط إلى التنكر بشخصية "جرينش" الكرتونية، في خطوة مبتكرة أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم.

جرينش

ووفقًا لصحيفة "البوثيرو" البيروفية، جرت العملية في منطقة سان خوان دي لوريجانتشو، المعروفة بكونها بؤرة لنشاط المخدرات غير القانوني.

تقدم الضابط المتنكر بشخصية "جرينش" برفقة زملائه الذين ارتدوا ملابس بابا نويل، ليتمكنوا من مفاجأة العصابة والقبض على أفرادها دون مقاومة.

وخلال التفتيش، صادرت الشرطة كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والماريجوانا، بالإضافة إلى أدوات تُستخدم في عملية التوزيع، ويواجه المعتقلون الثلاثة الآن تهمًا تتعلق بتجارة المخدرات.

تأتي هذه العملية ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها السلطات الأمنية في بيرو، حيث يتم التنكر بملابس شخصيات شهيرة لتنفيذ مداهمات مباغتة ضد العصابات الإجرامية.

وقد سبق للضباط أن استخدموا أزياء شخصيات مثل "وولفرين" و"ديدبول" في عمليات مماثلة خلال مناسبات مختلفة.

يُذكر أن العصابة، المعروفة باسم "مافيا سان بارتولو"، كانت تنشط في المنتجعات الجنوبية وتقوم بتوزيع المخدرات خلال موسم الذروة. وقد تم احتجاز المعتقلين في إطار جهود أوسع لضمان الأمن خلال العطلات.

وفي عمليات سابقة، استخدم رجال الشرطة أزياء شخصيات مشهورة مثل سبايدرمان وكابتن أمريكا وثور والأرملة السوداء لشن هجمات ضد تجار المخدرات.

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