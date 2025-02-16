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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكرملين": المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت "بناءة وعملية"

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
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 أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن المحادثة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، كانت "بناءة وعملية".. مشيرا إلى أن اللهجة بين الجانبين كانت ودية.


وأوضح بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - أن الرئيسين تطرقا إلى مواضيع تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الروسية - الأمريكية في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة، حيث ناقشا خلالها العديد من القضايا المشتركة، فضلا عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن، أمس الأول /الجمعة/، أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمريكي دونالد ترامب