ألم يفوق التصور.. الصداع العنقودي أشد من الطلقات النارية

كشفت دراسة طبية حديثة قام بأجرها علماء معهد ماكس بلانك للأبحاث عن أشد أنواع الألم التي يمكن أن يشعر به الإنسان والتى تفوق آلام جروح الطلقات النارية وكسورالعظام وفقا لما نشرتة مجلة ديلي ميل.

شملت الدراسة الأمريكية 1604 أشخاص يعانون من الصداع العنقودي حيث طلب منهم مقارنة الألم الذي يشعرون به مع أكثر من 12 حالة طبية مؤلمة أخرى بما في ذلك جروح الطعن والنوبات القلبية وكسور العظام وآلام المخاض.

واظهرت النتائج أن الصداع العنقودي في المرتبة الأولى من حيث شدة الألم متفوقا على ألم المخاض وآلام جروح الطلقات النارية وكسور العظام وبينما سجلت آلام المخاض 7.2 من 10 على مقياس الألم كانت جروح الطلقات النارية تأتي بعد ذلك بـ6 درجات على المقياس.

وعلى الرغم من شدة هذه الآلام إلا أن الصداع العنقودي سجل درجات أعلى بكثير في شدة الألم حيث تضمن أيضا آلاما حادة وحارقة على جانب واحد من الرأس تستمر لعدة ساعات وقد تتكرر لأسابيع أو أشهر.

ويسبب الصداع العنقودي ألما غير محتمل حول العين وغالبا ما يبدأ وينتهي فجأة ما يجعل مسكنات الألم العادية مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين غير فعالة ورغم أن السبب الدقيق لهذا النوع من الصداع لا يزال غير معروف إلا أنه يشخص عادة بين الأشخاص في الثلاثينيات من العمر ويصيب الرجال أكثر من النساء بمعدل يصل إلى 6 أضعاف.

وشملت الدراسة أيضا حالة التهاب البنكرياس التي تسبب ألما شديدا في البطن بسبب انتفاخ البنكرياس نتيجة حصوات المرارة أو تناول الكحول وسجلت حالات مثل التهاب المفاصل درجات أقل على مقياس الألم (4 من 10) ما يجعلها أقل شدة مقارنة بالصداع العنقودي وآلام المخاض.

وسجل الانزلاق الغضروفي (فتق القرص) الذي يسبب ضغطا على الأعصاب نتيجة انتفاخ الأنسجة الرخوة بين عظام العمود الفقري درجة 5.9. وجاء الصداع النصفي في المرتبة الثامنة بتسجيل 5.4 أما الألم العضلي الليفي المرتبط بخلل في الجهاز العصبي فقد سجل 5. وكان الطعن في الجسم كان أقل إيلاما بنسبة 4.9 وعلى الرغم من أن آلام الطعن تختلف بشكل كبير حسب مكان الإصابة.