“رياضة النواب” تنظم زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية بأسوان.. ورئيس اللجنة: هدفنا حل المشكلات

توجه صباح اليوم وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والهيئات الرياضية .

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن الزيارة الميدانية ، تأتي بناء علي طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة ، بشأن بعض المشكله التي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة للعمل علي حلها وتذليل المشكلات التي تواجه الشباب .

واكد رئيس لجنة الشباب ، أن الهدف من الزيارات الميدانية البحث عن حلول للمشكلات التي يتم تقديم طلبات بها من قبل اعضاء البرلمان ، وليس الهدف وضع عقبات خاصة ان الجميع هدفه تحقيق الصالح العام للمواطنين .

ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الزيارة التي تستمر لمدة ٣ أيام ، تفقد اللجنة في الاول المدنية الشبابية ، ومبني مديرية الشباب ، الي جانب تفقد مركز شباب بدر ومركز شباب قدرى عثمان .

وفي اليوم الثاني تتفقد اللجنة مركز شباب الحصايا عقد لقاء مع الهيئات الشبابية وعقد لقاء مع رؤساء الهيئات الشبابية واليوم الثالث تفقد نادي غرب سهيل ونادي اسوان ونادي التجديف .

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مهندس محمد لبيب وكيل اللجنة و النائب نشأت فؤاد عباس امين سر اللجنة والنائب اسامه عبد العاطي والنائب محمد الحوفي عضو لجنة نائب مجدي الأمير والنائبه نجوي خلف والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة والنائبة هاديه حسني ، وعاطف مرعي امين لجنة الشباب وحمدي خيري ومحمد عبدالعظيم من أمانة المجلس.